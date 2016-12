Kabinet komt met uitstalverbod voor tabak

De regering komt met een wetsvoorstel om het zichtbaar uitstallen van tabaksproducten te verbieden. Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) had de brancheorganisaties tot 15 december de tijd gegeven om zelf met een voorstel te komen, maar concludeert nu dat hun plannen ontoereikend zijn.

De Tweede Kamer riep Van Rijn al eerder op met wetgeving te komen, maar de staatssecretaris wilde de verkopers van tabaksproducten een kans geven eerst zelf met een plan op de proppen te komen. De brancheorganisatie voor supermarkten, het CBL, kwam eerder al met een voorstel voor een zogenoemde displayban. Het CBL wilde dan echter wel dat andere verkopers van tabaksproducten, zoals sigarenboeren en tankstations, zouden volgen. Van Rijn stelt dat de brancheorganisaties van die winkels in hun voorstellen niet ver genoeg gaan, zo schrijft hij vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Zo stelt de NSO, de organisatie van tabaks- en gemakszaken, onder meer voor om vanaf 2020 geen gevelreclame meer te tonen. Aan een volledig uitstalverbod wil de NSO echter niet. De vertegenwoordigers van de tankstations lieten weten halverwege 2019 met plannen voor een gedeeltelijk uitstalverbod te kunnen komen.

Omdat de organisaties hiermee niet voldoen aan de oproep van de Kamer komt de staatssecretaris nu met een wetsvoorstel.