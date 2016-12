Grondlegger veteranenbeleid Meines overleden

Oud-generaal Ted Meines is zaterdag op 95-jarige leeftijd overleden. Dat heeft het ministerie van Defensie gemeld. Behalve verzetsstrijder, Indiëganger, mede-oprichter en voorzitter van de Stichting Veteranen Platform, was hij ook ereburger van de staat Israël.

In september 2014 werd Meines bevorderd tot luitenant-generaal voor zijn grote verdiensten voor de krijgsmacht in het algemeen en de veteranen in Nederland in het bijzonder.

Meines werd geboren op 25 september 1921. Hij richtte het Veteranen Legioen Nederland op en stond aan de basis van de Stichting Veteranen Platform, de koepelorganisatie van 55 verenigingen. Een jaar later werd hij de eerste voorzitter van het platform dat een groot deel van de veteranen in Nederland vertegenwoordigt.

Als voorzitter wist hij toenmalig minister Relus ter Beek (Defensie) ervan te overtuigen dat er een actief veteranenbeleid moest komen. Meines was Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, Officier in de orde van Oranje-Nassau met de zwaarden, ontving het Ereteken voor Orde en Vrede, het Mobilisatie Oorlogskruis en was drager van het Ereteken voor Verdienste in goud.

Minister Jeanine Hennis van Defensie twitterde zaterdagavond haar reactie op het overlijden van Meines: ,,Ik ben generaal Meines dankbaar voor zijn enorme inzet, maar vooral dankbaar voor wie hij was als mens.” Ook Pieter van Vollenhoven roemde Meines. ,,Het was absoluut een fantastische persoon en generaal! Wij zullen hem enorm missen!”, twitterde hij.