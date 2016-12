‘Weinig kennis over hulp vuurwerkslachtoffer’

Vier op de tien Nederlanders weten niet hoe ze eerste hulp moeten verlenen bij vuurwerkongevallen. Vooral met oogletsel (77 procent) weten ze zich geen raad, blijkt uit onderzoek van het Rode Kruis onder 775 mensen.

Ruim de helft weet ook niet hoe te handelen bij een grote huidwond of verlies van (een deel van) een vinger door vuurwerk. Vorig jaar werden er 482 vuurwerkongevallen gemeld. De meeste slachtoffers hadden letsel aan een hand (38 procent) en/of vingers (19 procent). Bijna een op de vier slachtoffers (23 procent) had oogletsel.

Volgens het Rode Kruis is de belangrijkste tip bij oogletsel zo snel mogelijk – als het oog goed intact is en de pupil rond – te spoelen met water. ,,Door vuurwerk is er eigenlijk sprake van een chemisch letsel. Door direct te beginnen met spoelen heb je een betere prognose voor het oog”, zegt Tjeerd de Faber, oogarts bij Het Oogziekenhuis Rotterdam.

Buskruit is volgens hem net als gootsteenontstopper en vreet zich door het oog heen. ,,Daarom zeggen wij: kruit moet eruit. Dus ook bij kruit in het oog moet je spoelen.”

Als het oog niet meer intact is en de pupil vervormd, is het belangrijk dat er niet op het oog gedrukt wordt. ,,Bij een oog dat zichtbaar kapot is of waar bloed in zit, mag je absoluut geen druk op het oog uitoefenen. Dus niet met een doek of hand op het oog drukken wat mensen geneigd zijn te doen. Je moet dan het liefst het hoofd een klein beetje achterover houden en voorkomen dat er in het oog gewreven wordt”, aldus de oogarts.