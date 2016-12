Lijst DENK: Azarkan op 2, Albitrouw op 4

DENK heeft vrijdagavond haar kandidatenlijst bekendgemaakt. Lijsttrekker Tunahan Kuzu wordt gevolgd door ‘running mate’ Farid Azarkan. Na Selçuk Öztürk (3) staat de 34-jarige ambtelijk secretaris Gladys Albitrouw uit Rotterdam, al actief bij DENK. De beweging rekent erop minstens vijf zetels te halen bij de verkiezingen in maart.

Plek 5 is voor Stephan van Baarle (25), beleidsmedewerker in de Tweede Kamer. Hij en Albitrouw hebben zich de afgelopen tijd al ingezet voor DENK. De beweging noemt het geheel een ,,representatieve mix van ervaren krachten en verfrissende nieuwkomers”.

In november 2014 vertrokken Kuzu en Öztürk met ruzie bij de PvdA. Het tweetal ging samen verder in de Kamer en richtte de beweging DENK op. Met Sylvana Simons en Farid Azarkan waren die vier de afgelopen tijd het gezicht van de partij. Vorige week stapte Simons onverwacht op. Ze maakte dat bekend via de media, tot verbazing van haar partijgenoten.

De hele kandidatenlijst telt 18 namen, met daarop ook onder meer zelfstandig ondernemers, een copywriter, een jeugdbeschermer en een verpleegkundige.