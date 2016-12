‘Zorgkosten koppelen aan groei economie’

Er moet een harde grens komen aan kosten van de zorg. Dat zegt Norbert Hoogers van Zilveren Kruis in een interview in De Telegraaf vrijdag. Hij wil zo voorkomen dat de zorg onbetaalbaar wordt.

Ondanks dat de kostenstijging in de zorg de afgelopen jaren tijdelijk wat is afgeremd, denkt Hoogers dat een beperking van de kosten er niet in zit. ,,Hoeveel maatregelen we ook nemen, ik denk dat de zorgkosten nooit meer zullen dalen. We kunnen steeds meer door nieuwe medicijnen en nieuwe technologieën, dus doen we ook veel meer.”

De baas van zorgverzekeraar Zilveren Kruis vindt dat de zorgkostenstijging bet kunnen accepteren, maar dat we een rem moeten inbouwen. De zorgkosten mogen niet harder stijgen dan de economie groeit. ,,Het zou goed zijn af te spreken dat kosten niet harder mogen stijgen dan de groei van het bnp. Langjarig dan natuurlijk, net als bij het begrotingstekort.”