Flat in Lent ontruimd vanwege brand

Bewoners van een flat in Lent, bij Nijmegen, zijn zaterdagavond geëvacueerd omdat aan de buitenkant van het gebouw brand was uitgebroken. Vooral vanwege de rookontwikkeling besloot de brandweer het pand te ontruimen. De brand was na ongeveer een uur onder controle.

Het vuur begon in een auto die voor het pand stond en sloeg over naar een supermarkt op de begane grond. Niemand raakte gewond, maar ambulancepersoneel stond wel een bewoner bij die ,,erg geschrokken was”. Een agent ademde rook in.

In de flat van drie verdiepingen wonen onder meer mensen met een verstandelijke beperking. Zij worden in de buurt opgevangen, terwijl de brandweer alle woningen boven de supermarkt controleert. Wanneer de bewoners terug naar huis kunnen is nog niet duidelijk. Ook de oorzaak van de autobrand waarmee het begon, is nog onbekend.