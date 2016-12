Zonnige landen om tijdens de winter te bezoeken

Ben jij zo’n geluksvogel die tijdens de koude wintermaanden een zonvakantie kan boeken? Zorg dan wel dat je goed kiest. In deze vijf landen is het gegarandeerd mooi weer.

Dubai

Als je Dubai in de zomer bezoekt, smelt je bijna weg. In de zomer kan de temperatuur namelijk oplopen tot zo’n 40 graden, terwijl het in de winter ongeveer 26 graden is. Dé perfecte bestemming voor een luxe vakantie. Ook leuk: Abu Dhabi en Oman.

Mexico

Ben je de grijze wolken zat? Neem dan het vliegtuig naar Mexico, want die ga je daar waarschijnlijk niet tegenkomen. Er is kans op een kleine tropische bui, maar over het algemeen vind je er een hoop zon, zee, strand en cocktails.

Thailand

In de wintermaanden is de kans op een regenbui het kleinst in Thailand. Vooral in het noorden en westen valt er dan weinig neerslag en in de loop van november daalt ook de relatieve luchtvochtigheid. Vanaf mei breekt in een groot deel van Thailand de moessonperiode aan.

Florida

In tegenstelling tot bijvoorbeeld New York is het in Florida goed weer. Vooral de paradijselijke eilandjes de Florida Keys worden aangeraden om tijdens de winter te bezoeken. Je kunt hier zonnebaden aan het strand, maar ook cultuur snuiven.

Cuba

Heb je dat reisje naar de Florida Keys geboekt? Misschien kun je er dan een reisje naar Cuba aan vastplakken. Het laatst bewoonde eiland, Key West, is slechts 150 kilometer verwijderd van Cuba. In de wintermaanden schijnt hier de zon volop en is er bijna geen neerslag.