Achmea rekent weer op miljoenenschade

Achmea gaat ervan uit dat er deze jaarwisseling voor 10 tot 15 miljoen euro aan schade is aangericht. Dat zegt een woordvoerder van de verzekeraar. Vorig jaar liepen particulieren voor 13 miljoen euro brand- en vuurwerkschade op aan hun huizen en auto’s.

Achmea, moederbedrijf van onder meer Centraal Beheer en Interpolis, is de grootste verzekeraar van Nederland. Het bedrijf heeft onlangs als eerste verzekeraar het Vuurwerkmanifest ondertekend. Dat is een initiatief van onder meer oogartsen om consumentenvuurwerk verboden te krijgen.

,,Het is niet normaal dat we dit soort schade binnen een paar uur aanrichten”, aldus de woordvoerder van Achmea. ,,We zijn het eens met alles wat oogarts Tjeerd de Faber vanochtend heeft gezegd.” De Faber, werkzaam bij het Oogziekenhuis Rotterdam, zei dat ,,we moeten stoppen met consumentenvuurwerk”.

Bij het Oogziekenhuis kwamen tijdens de jaarwisseling veertien mensen met ernstig oogletsel door vuurwerk binnen. Volgens De Faber leveren twee nachten vuurwerk rond oud en nieuw meer oogletsel op dan dat Amerikaanse militairen opliepen tijdens vier jaar oorlog in Irak en Afghanistan.