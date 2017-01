Water in Maas-Waalkanaal gepompt

Rijkswaterstaat begint maandag met het pompen van water vanuit de Maas naar het Maas-Waalkanaal. De maatregel moet beperkte scheepvaart op het kanaal weer mogelijk maken.

De scheepvaart op het Maas-Waalkanaal is sinds donderdagavond door een aanvaring gestremd. Een schip botste bij Grave tegen een stuw, die zwaar beschadigd raakte. Daardoor zakte het waterpeil. Dat is nu te laag voor de scheepvaart. Ook zijn woonboten scheef komen te liggen.

Voor het transport van het water naar het Maas-Waalkanaal plaatst Rijkswaterstaat maandag twee grote pompen op een ponton in een oude sluiskolk in Heumen. Die pompen kunnen vermoedelijk maandagmiddag draaien. Rijkswaterstaat verwacht dat het een aantal dagen duurt voordat het oorspronkelijk waterpeil in het Maas-Waalkanaal is bereikt.