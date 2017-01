Zwarte Cross maakt eerste namen bekend

Wolfmother, Kenny B en Dan Baird and Homemade Sin staan in 2017 op het podium van het Zwarte Cross Festival in het Achterhoekse Lichtenvoorde. Ook kondigde de festivalorganisatie zondag optredens aan van onder meer Rowwen Hèze, All Them Witches, Truckfighters en voormalig profvoetballer Björn van der Doelen.

In totaal zullen er uiteindelijk meer dan 250 bands en ruim 800 theaterartiesten optreden naast de verschillende stuntteams en het programma op en langs de crossbaan. Vorig jaar verkocht de Zwarte Cross volledig uit en trok het evenement 220.000 mensen naar Lichtenvoorde. De Zwarte Cross vindt dit jaar plaats op 13, 14, 15 en 16 juli.

De voorverkoop is inmiddels begonnen en alleen de dagkaarten voor de vrijdag zijn nog beschikbaar.