Regionale radio beter digitaal te ontvangen

Regionale zenders in de Randstad zijn vanaf deze week beter digitaal via de ether te ontvangen. In Lopik is een nieuwe digitale zender aangezet waarmee via DAB+ regionale zenders als Radio Rijnmond, Omroep Gelderland, Fresh FM en Wild Radio op meer plekken in de Randstad zijn te horen.

DAB+ is de opvolger van FM. Radiozenders zijn via DAB + kraakhelder via de ether te ontvangen. Door de nieuwe zender zijn de radiostations beter te ontvangen in de auto en buitenshuis. Belangenbehartiger ROOS van de regionale publieke omroepen is blij met de extra dekking. Binnenshuis is de dekking in de Randstad nog niet optimaal. In september wordt de dekking verder verbeterd. NPO heeft al nagenoeg landelijk bereik met DAB+.

Landelijke commerciĆ«le radiozenders als 538 en Qmusic zijn al in ,,99 procent van Nederland goed buitenshuis te ontvangen”, stelt Menno Koningsberger van de belangenvereniging VCR. In de herfst moet de binnenshuisontvangst stijgen tot 75 procent van de Nederlandse bevolking.