Cocaïne tussen bananen voor voedselbank

Medewerkers van de voedselbank in Huizen (het Gooi) vonden dinsdag een kilo cocaïne tussen de bananen die zij wilden verdelen. De voedselbank had het fruit gekregen via een inzamelingsactie van de regionale omroep NH die woensdag ook meldde dat de cocaïne was gevonden.

De politie bevestigt dat de kilo cocaïne is aangetroffen. De herkomst ervan wordt onderzocht. Volgens omroep NH zat de cocaïne in een container waarin begin december in de Antwerpse haven 1800 kilo cocaïne werd aangetroffen tussen een zending fruit uit Zuid-Amerika. De bananen mochten door naar een bedrijf in Medemblik, waar acht verdachten werden aangehouden toen ze lading aan het uitpakken waren. De cocaïne werd door de politie uit de container gehaald maar daarbij zou deze kilo over het hoofd zijn gezien.