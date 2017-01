Haagse SFB-rappers nog 30 dagen vast

Drie leden van de Haagse rapgroep Strictly Family Business (SFB) blijven voorlopig in Suriname in hechtenis. De verdachten van ontuchtige handelingen met een minderjarig meisje zijn woensdag voor de rechter-commissaris in Paramaribo geleid, meldt de Surinaamse krant De Ware Tijd op haar website. Hun hechtenis is met dertig dagen verlengd.

Drie van de vier leden van de rapgroep werden vorige week woensdag in hun hotel in Suriname aangehouden. Ze verzorgden daar een aantal optredens.

Ze zouden een jaar eerder ontuchtige handelingen hebben gepleegd met een minderjarig meisje en daarvan een sekstape hebben gemaakt en verspreid.