Alarm om lekkende tankwagen chemisch bedrijf

Bij het chemische bedrijf Sonneborn Refined Products aan de Mainhavenweg in het westelijk havengebied is donderdag alarm geslagen nadat bij het lossen van een tankwagen een kleine hoeveelheid zwaveltrioxide is vrijgekomen. Dat meldt de brandweer.

Het bedrijf en brandweerlieden zijn bezig met metingen en stabiliseren. Er zijn veel brandweerwagens naar de plek gestuurd.

Zwaveltrioxide is een bijproduct bij de verbranding van fossiele brandstoffen. Bij temperaturen onder de 2000 graden vormt zwaveltrioxide met waterdamp het schadelijke zwavelzuur.

Het bedrijf ligt pal aan de snelweg A5. De weg is volgens de ANWB in beide richtingen afgesloten.

Bij Sonneborn worden geraffineerde aardolieproducten gemaakt, die onder meer worden gebruikt voor farmaceutische, cosmetische, voedings- en technische doeleinden.