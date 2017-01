Familie Henriquez wil vervolging afdwingen

Nabestaanden van de in 2015 overleden Mitch Henriquez gaan een procedure aanspannen om alsnog alle vijf de agenten vervolgd te krijgen die betrokken waren bij de fatale arrestatie van de Arubaan en niet enkel twee van de vijf. Ook moeten de vijf agenten vervolgd worden voor het achterlaten in hulpeloze toestand van Henriquez. Hiervoor is een zogeheten artikel 12-procedure gestart, om op die manier vervolging af te dwingen.

Dat heeft de advocaat van de nabestaanden Richard Korver vrijdag bevestigd naar aanleiding van een bericht van RTL Nieuws.

De 42-jarige Henriquez uit Aruba overleed juni 2015 na een muziekfestival in het Haagse Zuiderpark. Hij riep meerdere keren tegen agenten dat hij een wapen had en verzette zich hevig toen hij opgepakt werd.