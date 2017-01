Bye bye burn-out met deze 5 tips om stress te verlagen

Mascha Logemann Mooy (38) is oprichtster van Bye Bye Burnout, de expert op het gebied van burn-outbegeleiding, en is onlangs genomineerd voor de You Go Girl award 2016. “Ik weet als geen ander hoe snel een carrière binnen een corporate omgeving abrupt onderbroken kan worden door een burn-out. Ik heb het zelf meegemaakt. Ik miste toen een gestructureerde aanpak.”

Een op de zeven werknemers heeft last van burn-out klachten en daar schrikt Mascha van. “Dit heeft te maken met dat we veel ‘moeten’ in plaats van ‘willen’. We willen niets missen en alles moet volgens het perfecte plaatje. We luisteren te weinig naar ons gevoel. We doen wat hoort en wat er van ons verwacht wordt, maar negen van de tien keer is dit iets wat we onszelf opleggen.”

Wij vroegen Mascha wat we anders kunnen doen in 2017 om dergelijke klachten te voorkomen. Hierbij haar vijf preventie tips om op een simpele manier stress te verlagen en daarmee een burn-out te voorkomen:

Werk in blokken van negentig minuten

“Door in blokken van negentig minuten te werken en vervolgens een pauze in te lassen, kun je je even resetten en je lichaam laten ontspannen. Kruip dus geregeld achter je computer vandaan, loop een rondje, rek je even uit of ga wat te drinken halen, en sla vooral je lunchpauze niet over. Vervolgens kun je weer met goede moed en verfrist verder werken. We kunnen immers niet de hele dag in werkstand staan. We hebben allemaal rustmomenten nodig.”

Zorg dat je elke dag beweegt

“Voldoende beweging verlaagt stress. Zelfs een gewone wandeling doet dit al. Probeer in ieder geval dertig minuten per dag te bewegen om te ontspannen en met een fit gevoel je dag te vervolgen. Ook je lunchpauze kan je gebruiken om een frisse neus te halen.”

Adem in, adem uit

“Let op je ademhaling en word je bewust van het aantal keren dat je inademt. Tien ademhaal teugen per minuut zou een mooi streven zijn. Mensen die stress ervaren, zitten bijna allemaal op het dubbele. Ons lichaam ervaart dit als hard werken. Pak dus momenten gedurende de dag waarbij je op je adem let.”

Laat het werk op het werk

“Veel mensen nemen hun werk mee naar huis. Hierdoor kom je niet tot rust. Zodra je naar huis gaat is het tijd om te ontspannen en je aandacht op het thuisfront te richten, je sociale leven en je hobby’s. Hoe belangrijk je werk ook is, je hoeft er niet non-stop mee bezig te zijn. Morgen is er weer een dag. Dus leg af en toe je smartphone even weg en geniet van het hier en nu!”

Ga vroeger naar bed

“Probeer voor middernacht in bed te liggen en te slapen en bouw regelmaat in. Een nachtrust van minimaal zeven uur is nodig om op te laden. Sommige mensen hebben echter behoefte aan acht uur, en voor andere is zes uur al voldoende. Experimenteer hier een tijdje mee, totdat je de ideale hoeveelheid tijd hebt gevonden. Ga verder voor het slapen niet iets intensief doen, want dan val je lastiger in slaap.”

En hier nog wat extra tips van onze expert: