Eurojackpot van 18 miljoen valt in Rotterdam

Een Rotterdammer heeft vrijdagavond 18 miljoen euro gewonnen. Hij is een van de vijf winnaars van de Eurojackpot van 90 miljoen euro bruto. Dat meldt de Nederlandse Loterij.

De prijs wordt verdeeld over winnaars uit Nederland, Duitsland en Denemarken. Het is voor het eerst dat de hoofdprijs van de Eurojackpot in Nederland valt.

De Rotterdammer kocht zijn lot bij een Primera-filiaal in de Maasstad.

Onder de 35 Europeanen die de tweede prijs van bijna 6 ton wonnen zijn ook twee Nederlanders, uit Weert en Arnhem.