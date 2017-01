De ongezouten waarheid volgens cardioloog Leonard Hofstra

Leonard Hofstra is cardioloog en schrijver van het boek ‘Snel Slim’. Hij ziet jaarlijks 5000 cliënten in zijn drukke Cardiologie Centrum in Utrecht, en zet zich met hart en ziel in voor een gezondere lifestyle van mensen, zodat ze straks niet aan zijn bureau staan als het al te laat is. “We vinden zout lekker, maar je wilt niet weten hoeveel ellende ik daardoor in mijn kliniek zie.”

Hofstra vindt het opmerkelijk dat wij mensen veel ongezonde dingen eten: “Ik maak graag de vergelijking met onze auto. We passen wél op dat we geen verkeerde benzine in onze auto stoppen, maar ondertussen proppen we onszelf vol met allemaal troep. We zijn heel secuur met onze auto, maar ons eigen voertuig krijgt dus weinig zorg.” Zo hebben we zes gram zout per dag nodig, maar krijgen we maar liefst het dubbele binnen. Wat is er volgens hem gaande?

“Hiervoor moeten we helemaal terug in de tijd, waar we vandaan komen. In de laatste 40.000 jaar is onze genetische blueprint maar heel weinig veranderd. Dat is opmerkelijk, gezien de technologische, culturele en intellectuele ontwikkelingen die we hebben doorgemaakt. Dat oerinstinct van survival wat we toen hadden, zit dus nog steeds in ons. Dit bepaalt voor een groot deel onze keuzes. Vroeger, dus 40.000 jaar geleden, was zout een schaars mineraal. Als het er was, dan nam je daar zo veel mogelijk van. Dat doen we nu nog steeds, alleen nu is het er altijd en maakt het ons ziek.”

Het verraderlijke voor mensen, zo stelt Hofstra, is dat tachtig procent van het zout dat we binnenkrijgen in producten zit die je zo in de winkel koopt. Marketeers en fabrikanten weten dat ons brein zout lekker vindt, en hier spelen ze handig op in. Het is tijd voor een nieuwe balans, maar hoe vinden we die?

“Dat begint met bewustwording en dat mensen weten hoe het zit. Dit kan ervoor zorgen dat supermarkten hun koers gaan verleggen, want ze moeten de consument, die steeds meer met gezondheid bezig is, bedienen. De koers gaat de goede kant op, daar ben ik blij om. Maar er mogen nog hardere afspraken komen met fabrikanten als het om zoutreductie gaat.” De impact van zout is groot, voor zowel onze bloeddruk, ons hart en onze bloedvaten. Eigenlijk weten we dit allemaal, maar verandering is lastig. Ons brein vraagt sneller om ongezonde dingen, zeker als we moe zijn en gestrest zijn. We mogen dus iets meer vanuit ons lichaam leven. Wat kan Hofstra ons voor 2017 aanraden nu velen van ons met goede voornemens bezig zijn?

Een gezonde lifestyle is ons medicijn

“Let op de labels en eet geen voorverpakte dingen. Zorg ervoor dat je pure, verse en onbewerkte producten eet. Binnen twintig minuten kan je een fantastische maaltijd neerzetten, dus geen tijd hebben, is geen excuus. Gebruik verder in plaats van zoet, peper en andere kruiden. Het gaat om onze lifestyle, dat is ons medicijn. Ik zie elke dag geweldige voorbeelden. Zo had ik laatst een cliënt die een torenhoge bloeddruk en cholesterol had. Hij wilde geen pillen slikken. ‘Dan moet je je lifestyle aanpassen’, zei ik. Na een maand was hij terug: perfecte bloeddruk en normale cholesterol. Wat had hij gedaan? Meer groentes, en weinig koolhydraten en zout tot zich genomen. En een mooie bijkomstigheid: hij was ook nog eens zes kilo afgevallen. Hij voelde zich tiptop!” Ander keuzes maken, daar gaat het om. Ook benieuwd hoeveel zout je binnenkrijgt? Dit kun je hier testen.

