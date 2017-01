Nieuwe trend op het gebied van daten: een half-night stand

Veel singles kennen het wel: het in bed belanden met een aantrekkelijke man of vrouw die je via een datingsite hebt ontmoet. Als het echter puur om de seks draait, kan de volgende ochtend behoorlijk awkward zijn. Steeds meer millennials, de generatie die geboren is tussen 1980 en 2000, voorkomen dit pijnlijke moment. “Waarom zou je overnachten bij een vreemde, als je alleen maar seks wilt?”

Daten is totaal op de schop gegaan. Waar mannen hun date vroeger nog het hof maakte door een bloemetje voor haar mee te brengen naar het afspraakje, draait het tegenwoordig vaak puur om seks. Dat komt mede door het immens populaire Fifty Shades of Grey en de intrede van de talloze datingsites. Als je bijvoorbeeld een kijkje neemt op Vergelijkgratisdatingsites.nl, zie je tientallen verschillende datingsites waar je terecht kunt als je de liefde van je leven wilt ontmoeten of, wat vaak dus het geval is, een leuke man of vrouw voor een avondje. Hierdoor kun je met een paar klikken al een seksdate regelen.

Seksdating is dus niet langer taboe; er doet zich op het gebied van daten zelfs een opmerkelijke nieuwe trend voor: een half-night stand. Steeds meer mensen verlaten hun date meteen na de daad. Zo voorkomen ze het ongemakkelijke gesprek die zich anders de volgende dag ongetwijfeld voordoet. Mannen deden dit al langer, maar anno 2017 zijn het steeds vaker vrouwen die direct na een vrijpartij weggaan. Tammy Nelson, psycholoog en auteur van het boek The New Monogamie, laat aan The Huffington Post weten dat deze trend suggereert dat vrouwen controle nemen over hun wensen op het gebied van seks en daten. “Een nieuwe tijd van seksuele vrijheid is voor vrouwen aangebroken.”

Sekstherapeut Celeste Hirschman laat aan het medium weten er niet van op te kijken dat dates in het holst van de nacht vertrekken: “Het is veel makkelijker om naar huis te gaan, zodat je lekker in je eigen bed kunt slapen en ontwaken, en je dag fris kunt beginnen.” Ook schrijver en life coach Max DuBowy (26) snapt het volkomen. Hij pakt zelf regelmatig de biezen na de daad en vergelijkt het met de talloze smaken ijs die er zijn: “Sommige avonden heb je zin in vanille ijs, maar andere nachten verlang je naar een andere smaak.”