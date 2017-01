Broers gepakt voor cold case uit 2009

Twee Eindhovense broers zijn dinsdag gearresteerd voor een extreem gewelddadige overval en verkrachting van een vrouw in een chalet in Schaijk in 2009. Nieuwe informatie leidde de politie naar de twee broers (26 en 28 jaar). Ze waren dinsdag niet thuis toen de politie ze wilde aanhouden, maar meldden zich desgevraagd dinsdagmiddag op het politiebureau in Den Bosch.

De 28-jarige man zat al eens eerder vast wegens vermoedelijke betrokkenheid, maar hij werd weer vrijgelaten en niet veroordeeld.

De destijds 55-jarige vrouw en haar 46-vriend werden zwaar mishandeld en de inboedel van het vakantiehuisje werd vernield. De overval en verkrachting duurden bij elkaar een uur.

De schokkende overval en verkrachting maakt deel uit van ruim vijftig cold cases die prioriteit krijgen van de politie.