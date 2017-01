Rijkswaterstaat ruimt Maasbodem op

Rijkswaterstaat is woensdag begonnen met het schoonmaken van de bodem van de Maas en het Maas-Waalkanaal. Nu die watergangen deels zijn drooggevallen door het ongeluk bij de stuw van Grave, is zichtbaar geworden dat er veel afval op de waterbodem ligt. Dat kan gevaarlijk zijn voor de scheepvaart als de Maas en het kanaal weer bevaarbaar zijn, aldus een woordvoerster van de dienst.

Volgens Rijkswaterstaat is er in het verleden het nodige oud ijzer en afval in het water gegooid. Ook zijn veel fietswrakken en omgevallen bomen aangetroffen. Daarnaast is de rivierbodem op een aantal plekken uitgesleten, wat nu meteen wordt hersteld. Het karwei tussen Lith en Weurt zal zeker enkele dagen in beslag nemen, verwacht Rijkswaterstaat.