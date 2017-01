Brabant draagt bij aan herbouw raadhuis Waalre

De provincie Noord-Brabant gaat meebetalen aan de herbouw van het gemeentehuis in Waalre dat in 2012 werd verwoest door een aanslag. De gemeente Waalre had eerder gevraagd om 5 ton subsidie en door de provincie is nu ruim 3 ton toegekend. ,,De gemeente verdient een gebaar van solidariteit vanwege de buitengewoon ernstige aanleiding”, staat donderdag in een mededeling aan Provinciale Staten.

Het monumentale gemeentehuis van Waalre werd in de zomer van 2012 verwoest door een aanslag. Er reden twee auto’s naar binnen waarna het pand uitbrandde. De aanslag is nooit opgehelderd. In 2013 hield de politie drie verdachten aan, die later wegens gebrek aan bewijs weer op vrije voeten kwamen.