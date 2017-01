Neuspeuteren brengt gevaarlijke gezondheidsrisico’s met zich mee

Iedereen peutert wel eens zijn neus, of doet het stiekem als niemand kijkt. Dit kunnen we niet ontkennen. Naast het feit dat het er niet bepaald netjes uit ziet, brengt het ook nog eens gevaarlijke gezondheidsrisico’s met zich mee.

Voornamelijk kleine kinderen maken zich geregeld schuldig aan het neuspeuteren. In het openbaar, zonder enige schaamte. Volgens dokter Eric Voight is dit echter erg onverstandig.

Vermenigvuldigen

Als je met een vinger in je neus zit, loop je het risico dat er gevaarlijke bacteriën, zoals de Staphylococcus aureus, je lichaam binnen kunnen dringen. Dat is een ziektekiem die zich voedt in de voorkant van de neus met de ontvelling die het zelf veroorzaakt. Vervolgens gaat het bloeden en ontstaan er irritaties, maar het ergste is misschien nog wel dat de bacteriën zich door het bloed gaan vermenigvuldigen. Oei…