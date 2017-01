Haal je schaatsen van zolder: de winter is onderweg!

Komt er dan tóch nog een beetje winter onze kant op? Jazeker. Haal je bestofte noren of spiksplinternieuwe ijshockeyschaatsen maar van zolder, want vanaf volgende week verandert Nederland in een winter wonderland. Eindelijk!

De weersverwachtingen zijn ijzingwekkend winters. Vanaf volgende week komen er lage vriestemperaturen, te beginnen met wat sneeuwval dit weekend. Nieuws.nl sprak met Matthijs van der Linden, meteoroloog bij Weeronline. “Vanaf dinsdag zal het langzamerhand kouder worden en zullen we op steeds meer plekken kunnen schaatsen.”

Droge lucht

Betekent dat ook dat we onze wekker wat eerder moeten zetten vanwege de gladheid op de weg? Geen zorgen, de strooimachines zullen hun werk doen. “In het weekend van 14 januari zullen we wellicht regelmatig nog een sneeuwbui weg moeten krabben, maar halverwege de week wordt de lucht vrij droog”, legt van der Linden uit. “Doordat er geen vocht op de wegen ligt, zullen ze opdrogen en niet meer glad zijn. Ook het eindeloos krabben is hierdoor niet nodig!”

“Voor de open wateren en diepere sloten zal het wat langer duren, dat is nog wat risicovol, maar op de kleine slootjes kunnen we zeker een paar rondjes schaatsen volgende week.” Kortom, de winter is onderweg!