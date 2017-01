Sneeuw, gladheid en zware windstoten van 100 km/uur

Terwijl buien met sneeuw en ijskoude regen over ons land trekken, heeft de wind in Hoek van Holland stormkracht bereikt. Met windstoten van 100 km/uur is het zeer onstuimig. Vrijdagavond krijgen ook de gebieden rond het IJsselmeer en het noorden van het land te maken met erg veel wind. De sneeuw zal later op de avond plaatsmaken voor regen. Maar komende nacht en zaterdag overdag wordt het weer kouder en kunnen weggebruikers te maken krijgen met gladheid door sneeuwbuien.

De zon heeft vrijdag een tijdje geschenen, maar vanuit het westen trekt een neerslaggebied over het land. Aan de kust valt regen en natte sneeuw. In het binnenland is het kouder en kan door sneeuwval tijdelijke gladheid ontstaan. Bij een matige zuidwestenwind ligt de gevoelstemperatuur rond -2 graden. Tijdens sneeuwval is het met -6 ijskoud, dat meldt Weeronline.

Stormkracht aan zee

In het westen is de wind naar het noordwesten gedraaid en in de kustgebieden toegenomen naar hard tot stormachtig. Ook aan de kust heeft de wind in Hoek van Holland stormkracht bereikt (9 Bft.) en daarbij komen zware windstoten voor van maar liefst 100 km/uur. Naar verwachting zal het windveld vrijdagavond verder uitbreiden en krijgen Flevoland, Friesland en Groningen ook te maken met een harde tot stormachtige wind en zware windstoten van 75 tot 90 km per uur. Dicht bij de kust kunnen zelfs windstoten van 90 tot 100 km per uur voorkomen en tijdens een zwaardere bui kan de wind kortstondig een snelheid van 115 km per uur bereiken.

Regen en hoogwater

Vrijdagavond is het erg wisselvallig met verspreid over het land buien en ook in het binnenland staat een onstuimige wind. Doordat het zo hard van zee waait is het in de westelijke provincies een graad of 5 en valt daar voornamelijk regen. Ook in het binnenland kan de temperatuur iets stijgen en kan de sneeuw plaatsmaken voor regen. Alleen in de Limburgse Heuvels is de kans op sneeuw groot.

Komende nacht opnieuw glad

Rond middernacht zal de wind aan de westkust afnemen en daarna verdwijnen ook de zware windstoten in het Waddengebied. Later in de nacht komen in het binnenland opklaringen voor en kan het glad worden door bevriezing. Ook dan is er kans op buien vanaf zee en stijgt de kans op sneeuwval.

Zaterdag trekken opnieuw een paar winterse buien over het land. Daarbij is kans op onweer. Tussen de buien door is de zon te zien. De noordwestenwind is matig in het binnenland en vrij krachtig tot hard aan zee. Het wordt 2 graden langs de oostgrens en 5 in het westen.