Eis: tot tien jaar cel voor dood Sjeddy

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag voor de rechtbank in Haarlem celstraffen tot tien jaar geëist tegen de drie verdachten van het geweldsincident in de nieuwjaarsnacht van 2016, waarbij Haarlemmer Sjeddy Ibrahim (22) om het leven kwam. Twee van zijn vrienden raakten bij de straatruzie gewond.

De 25-jarige Ricardo L. uit Haarlem hoorde wegens doodslag de hoogste straf tegen zich eisen. Volgens de twee officieren van justitie in de zaak was hij degene die Sjeddy de bewuste nacht de fatale steek toebracht. Daarnaast verwondde hij in de ogen van de aanklagers samen met de tweede verdachte, Layminda van Z. (21), de twee anderen met een mes. Van Z. verdwijnt wat het OM betreft vijf jaar achter de tralies.

Roxanne O. (22), de derde verdachte, hoorde vanwege haar betrokkenheid bij het conflict negen maanden cel tegen zich eisen, waarvan vier maanden voorwaardelijk.

De confrontatie op straat in de bewuste nacht vloeide voort uit een telefonische ruzie tussen een vriend van Sjeddy en Van Z. en O., die onder invloed van grote hoeveelheden drank en drugs steeds verder escaleerde. Toen de vriend hen in het gezelschap van Sjeddy Ibrahim en twee anderen opzocht om de zaak uit te praten, werd hij door de drie verdachten al op straat opgewacht. L. en Van Z. waren gewapend met messen.

In de chaos van de straatruzie zag niemand wie Sjeddy daadwerkelijk neerstak. De verdachten hebben bij de politie ontkend. Toen de rechtbank hen wilde ondervragen, deden zij er het zwijgen toe. Volgens het OM wijzen verklaringen en met name forensisch bewijs echter overduidelijk in de richting van L.

Donderdag en vrijdag komt de verdediging aan het woord. De uitspraak staat gepland op 3 februari.