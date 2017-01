Meer fietsers draagt bij aan veiliger Amsterdam

Nederland is bij uitstek een fietsland en Amsterdam spant de kroon. Er is bijna geen stad ter wereld waar zoveel gefietst wordt als in Amsterdam. De fiets is de afgelopen tien jaar wat betreft populaire vervoersmiddelen met stip op één beland. De stad telt inmiddels meer fietsen dan inwoners. Een noodzakelijke ontwikkeling, volgens Hans Voerknecht, met de dreigende verkeersinfarcten die veel steden de komende jaren zullen treffen.

Voerknecht, projectmanager verkeer en vervoer van kenniscentrum CROW, maakt zich zorgen over de huidige verkeersdrukte. Als we volgens hem niets doen, zal er de komende vijf jaar tijdens de spits chaos op de wegen ontstaan in de stedelijke gebieden. Het verkeert groeit met 1,5 procent per jaar en daar betalen straks de steden de prijs voor. We kunnen hier echter wat aan doen, zo stelt Voerknecht. Zo is Amsterdam al goed op weg, door de uurtarieven voor parkeren flink te verhogen. Maar dit is niet voldoende. Ook voor de fiets is een grotere rol weggelegd, waarmee we het aantal auto’s in de steden kunnen terugdringen.

Steeds meer gezinnen met kinderen in Amsterdam

Minder auto’s in een stad voorkomt niet alleen files en een chaotische spits, maar het is ook belangrijk voor de leefbaarheid en veiligheid van een stad. Amsterdam telde in 2016 835.000 inwoners en dit aantal blijft groeien, zo blijkt uit de Amsterdamse thermometer van de Bereikbaarheid, een onderzoek van de gemeente. Ook het aantal gezinnen met kinderen neemt toe. Er is sprake van een stijging van tien procent tussen 2010 en 2016. Dit betekent dat er ook steeds meer kinderen op de stoep, schoolpleinen, in speeltuinen en onder begeleiding van ouders van en naar school zullen fietsen. Als ouders zien we onze kinderen graag buiten spelen en bewegen, maar wél in een veilige omgeving.

Als steeds meer Amsterdammers de auto laten staan en ervoor kiezen de fiets te gebruiken, des te veiliger onze stad wordt, óók voor kinderen. Uiteraard ligt er ook een verantwoordelijkheid bij ouders zelf. Zo is een veilige kinderfiets met opvallende vlag aan te raden. Hiervoor kun je als ouder bijvoorbeeld terecht bij Prijskiller, die een breed assortiment aan kinderfietsen heeft voor kinderen in de leeftijd van 2 tot en met 12 jaar. Deze zijn gemaakt van duurzaam materiaal. Lang fietsplezier dus, wat met de huidige ontwikkelingen in Amsterdam wel nodig is. Amsterdam is en blijft een fietsstad, voor zowel jong als oud.