Zo zorg je voor ijsvrije autoruiten

Niemand wordt blij van een bevroren autoruit. Al helemaal niet als je haast hebt, want je ruit krabben is een tijdrovend klusje. Rijden met een bevroren ruit is uiteraard geen optie, want slecht zicht vergroot de kans op ongelukken. Met deze drie tips zorg je voor een ijsvrije autoruit.

Ontdooispray

Er zijn speciale sprays om je ruiten te laten ontdooien. Er zit eens kans in dat je alsnog moet krabben, maar dit zal wel een stuk sneller gaan. De spray is overigens ook geschikt om portieren en sloten te ontdooien.

Voorruitfolie

Om bevroren ramen te voorkomen heb je een speciale folie voor op je voorruit. Op de verpakking staat hoe je deze folie moet aanbrengen.

Vuilniszakken

Vuilniszakken zijn een goede budgettip als je geen voorruitfolie in huis hebt. Neem een strook van drie vuilniszakken, leg deze over de voorruit heen en stop de uiteindes binnen de portieren. Uiteraard werkt dit niet zo goed als de optie hiervoor, maar het beschermt je ruit wel tegen lichte vorst.