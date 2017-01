Reizigers woensdag opgehaald uit Gambia

Reisorganisaties TUI en Corendon halen in de loop van woensdag zo veel mogelijk Nederlanders terug uit Gambia. Corendon vertrekt met drie vluchten naar het West-Afrikaanse land en TUI met vijf. De acht vluchten komen dezelfde dag nog terug met de passagiers, melden de twee reisorganisaties woensdag. In Gambia dreigen ongeregeldheden omdat president Yahya Jammeh weigert plaats te maken voor zijn gekozen opvolger.

Drie toestellen van Corendon vliegen woensdagochtend om 6.00, 8.00 en 9.00 uur naar het vliegveld van hoofdstad Banjul. Om 13.00 uur ’s middags zal het eerste vliegtuig naar Nederland vertrekken. In totaal vervoert Corendon rond de 600 mensen. Voor de ongeveer 250 passagiers die dan nog in Gambia verblijven hoopt de reisorganisatie in de loop van de dag een oplossing te vinden.

TUI vliegt met vijf toestellen naar Gambia, maar kon nog niet precies zeggen hoe laat. De vliegtuigen keren alle vijf dezelfde dag nog terug met 815 Nederlanders en eveneens klanten van TUI Belgiƫ.