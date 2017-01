Volkert van der G. maandag weer voor rechter

De zaak tegen moordenaar Volkert van der G. gaat aanstaande maandag verder. Hij moet voor de rechtbank in Amsterdam verschijnen, omdat justitie hem weer wil laten opsluiten. De man die Pim Fortuyn doodschoot in 2002 houdt zich volgens het Openbaar Ministerie niet aan de voorwaarden van zijn voorwaardelijke vrijlating.

Van der G. verscheen dinsdag niet op de zitting, volgens zijn advocaat doordat hij als gevolg van de stroomstoring niet met de trein in Amsterdam kon komen. De rechter hield de zaak aan, maar had nog geen nieuwe zittingsdatum bepaald.

De advocaat van de familie Fortuyn reageerde ontstemd. ,,Om half acht ’s ochtends was de storing al bekend. Hij woont niet in Italië, dus hij had genoeg tijd om een alternatief te zoeken”, vond de raadsman.