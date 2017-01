Zonder jas naar buiten: word je er écht verkouden van?

Toen we vroeger als kind enthousiast naar buiten wilden rennen na schooltijd, spraken onze ouders ons altijd toe: “trek je jas aan, dadelijk word je nog ziek!”. Maar maakt het eigenlijk wel verschil of we onze jas aanhouden of niet?

Virussen

Dat je verkouden wordt als je zonder jas of met natte haren buiten gaat, blijkt een misverstand te zijn. Die associatie komt waarschijnlijk voort uit het stijgend aantal verkoudheden en ziektes in de koude wintermaanden. De juiste verklaring voor die verkoudheden is dat je vaker binnen bent en dicht op elkaar zit met anderen, waardoor ziektes zich makkelijker kunnen verspreiden. In de winter dus wat meer afstand nemen van elkaar!

Toch speelt de kou ook zeker een rol in het verspreiden van virussen. Koud weer droogt de slijmvliezen in je neus uit, waardoor je gevoeliger bent voor een infectie. Hierdoor kan je een verkoudheid op. Andere onderzoeken wijzen weer uit dat lange blootstelling in de kou al dat slijmerige ongemak veroorzaakt. We beschikken door de kou over minder witte bloedcellen waardoor we sneller ziek worden. Alle warme beetjes helpen!