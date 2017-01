Vrienden van Amstel maken feestje in Ahoy

De eerste show van De Vrienden van Amstel Live! (VVAL) barst donderdagavond los in Rotterdam Ahoy. Op het podium staan dit keer artiesten als Marco Borsato, Douwe Bob, Nicky Romero, Golden Earring, Typhoon en BLØF. Het populaire evenement is met ruim 125.000 bezoekers al lange tijd uitverkocht.

De reeks, dit jaar gepresenteerd door Nick en Simon, telt negen avonden en eindigt op 28 januari.

De voorverkoop voor de jubileumeditie van De Vrienden van Amstel Live! in 2018 is vorige week al begonnen en donderdagochtend gaan de kaarten in de reguliere verkoop. Het muziekspektakel bestaat volgend jaar twintig jaar. Voor de gelegenheid is een recordaantal van veertien shows gepland, vijf meer dan anders. Er wordt gerekend op 190.000 bezoekers. De lijst met artiesten die hun opwachting maken, wordt pas kort van tevoren bekendgemaakt.