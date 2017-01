Waxinelichthoudergooier wraakt hof Arnhem

Achterhoeker Erwin L., ook bekend als de waxinelichthoudergooier, heeft donderdagmorgen het gerechtshof in Arnhem gewraakt in zeven zaken die het hof tegen hem wilde behandelen. Volgens de man waren de rechters vooringenomen. De wrakingskamer van het hof beslist of de rechters vervangen moeten worden.

Twee zaken tegen L. zijn donderdag wel behandeld. Die gingen over mishandeling en belediging van een politieagent in 2010. De politierechter sprak de man vrij van mishandeling en legde een geldboete van 200 euro op voor de belediging. Het Openbaar Ministerie eiste voor het hof opnieuw vrijspraak en verlaging van de opgelegde boete naar 100 euro, omdat de zaak ondertussen lang geleden is.

Het is nog niet bekend wanneer de wrakingskamer een besluit neemt in deze zaak.