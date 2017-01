Dit weekend kan er tóch op natuurijsbanen geschaatst worden

Niet getreurd voor alle liefhebbers die al dagenlang in spanning wachten op het natuurijs: het vriesweer is volgens WeerOnline toch ‘hardnekkiger’ dan verwacht. Laat de moed niet in je schaatsen zinken, want de kans is groot dat we toch een gokje op het ijs kunnen wagen dit weekend!

Ondanks het feit dat de weermodellen stijgende temperaturen voorspellen, laat de kou zich niet zo makkelijk verdrijven. Zo lang de wind uit het oosten tot zuiden waait, zitten we goed. Vanaf zaterdagavond zal het in het hele land vriezen. Dus tóch!

En hoe zit het dan met volgende week? De weersvoorspelling wijst op temperatuurstijgingen, maar het is nog afwachten of dit ook daadwerkelijk gebeurt. Na een periode met vorst blijft de kou namelijk vaak wat langer hangen dan dat de weermodellen berekenen. In ieder geval blijft het overwegend droog met af en toe een vriendelijk zonnetje.