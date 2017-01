‘Driekwart voor verbod appen op fiets’

Driekwart van de Nederlanders is voorstander van een verbod op appen op de fiets. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu dat zondag naar buiten is gebracht.

Zeven op de tien ondervraagden vinden het gebruik van de smartphone op de fiets een ,,urgent probleem”. Van de 55-plussers wil 90 procent het gebruik van de telefoon op de fiets verbieden. De helft van de jongeren is voorstander van zo’n verbod.

Minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) werkt aan een verbod op appen op de fiets. In de Tweede Kamer is hiervoor steun. Wel zijn er vragen over de handhaving van een dergelijk verbod.

Het betreft een representatief onderzoek onder 554 mensen van achttien jaar en ouder.