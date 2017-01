Hoog bezoek voor 46e filmfestival Rotterdam

Met een bomvol programma begint woensdag de 46e editie van het het International Film Festival Rotterdam (IFFR). Het publiek kan twaalf dagen lang terecht voor zo’n vierhonderd films. Hoog bezoek is er ook dit jaar. Zo komt koning Willem-Alexander komende vrijdag naar de wereldpremière van Double Play, een film naar het boek Dubbelspel van de Curaçaose schrijver Frank Martinus Arion.

Met de première wil het festival het culturele belang laten zien van Curaçao binnen het Koninkrijk der Nederlanden. De koning praat na afloop met de cast en met vertegenwoordigers van de Curaçaose gemeenschap in Rotterdam. Vorig jaar bracht koningin Máxima al een bezoek aan het IFFR.

Het festival opent woensdag met de de internationale première van de film Lemon, het debuut van de Amerikaanse filmmaker Janicza Bravo. Volgens het IFFR betreft het een geestig en nietsontziend portret van een sympathieke mislukkeling.

Op het IFFR zijn zowel films van nieuwe als gevestigde namen te zien. De titels zijn onderverdeeld in vier secties met elk een eigen insteek. Zo vind je bij Bright Future werk van aanstormend talent en toont Voices films die zich onderscheiden door hun uitgesproken kijk op de wereld. Verder is er bij Deep Focus ruimte voor verdieping en wordt de filmkunst in de volle breedte belicht en bij Perspectives zijn onder meer films te zien die relevante sociale en politieke thema’s behandelen.

Tijdens de komende editie maken weer acht films kans op de Hivos Tiger Award en een speciale juryprijs voor een buitengewoon artistieke prestatie binnen de competitie, waar bedragen van respectievelijk 40.000 en 10.000 euro aan verbonden zijn.

Vorig jaar telde de organisatie 305.000 bezoeken en kwamen er zo’n 2500 professionals uit de filmbranche naar de Maasstad.