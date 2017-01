Italiaans maffialid aangehouden in Tilburg

In Tilburg is een internationaal gezochte drugshandelaar aangehouden. De 38-jarige man maakt volgens de Italiaanse justitie deel uit van de maffia. Een speciaal team van de politie arresteerde hem zaterdag nadat hij zijn schuiladres had verlaten om boodschappen te doen. Hij wordt naar verwachting binnenkort overgeleverd aan Italië.

De man werd sinds het voorjaar van 2016 gezocht voor diverse misdrijven, waar een maximum gevangenisstraf op staat van 24 jaar. Hij wordt ervan beschuldigd lid te zijn en leiding te geven aan een criminele organisatie, die op Sardinië in cocaïne en xtc handelde.

De Italiaanse autoriteiten hadden om zijn aanhouding gevraagd. De man heeft zowel de Italiaanse als Nederlandse nationaliteit.