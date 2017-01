Ploumen wil maatregel Trump teniet doen

Minister Lilianne Ploumen (Ontwikkelingssamenwerking) wil een van de eerste maatregelen van de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump teniet doen. Die schrapte maandag de financiering van organisaties die in arme landen helpen bij gezinsplanning, maar ook de mogelijkheid van een veilige abortus aanbieden.

Hierdoor zitten deze clubs met een gat van zo’n 600 miljoen dollar. De bewindsvrouw begint daarom een initiatief om een nieuw internationaal fonds op te richten die deze organisaties moet compenseren. ,,We willen dat vrouwen zoveel mogelijk toegang houden tot hun rechten”, zegt Ploumen dinsdag.

Vooral vrouwen in Afrika het zullen volgens haar de gevolgen van het besluit in Washington voelen. ,,Het verbieden van abortus leidt niet tot minder abortussen. Het leidt tot meer onverantwoorde praktijken in achterafkamertjes en tot meer moedersterfte.”

De beslissing van de Amerikanen betekent niet alleen dat vrouwen in arme landen minder toegang krijgen tot veilige abortussen, maar ook komen zaken als kraamhulp, seksuele voorlichting en voorbehoedsmiddelen minder beschikbaar.

Ploumen is in gesprek met een brede coalitie van landen, bedrijven en organisaties om het fonds op te zetten. Ze gaat deze week bellen met collega’s in Latijns-Amerika en Europa om steun te verwerven voor haar plan. Ze heeft de afgelopen tijd signalen ontvangen dat zij wel voelen voor het bundelen van de krachten.

Hoeveel in het fonds zal komen, durft Ploumen nog niet te zeggen. Maar of 600 miljoen zal worden opgehaald is nog maar de vraag. ,,Dat is een heel grote stap.” Hoeveel Nederland gaat bijdragen aan het fonds wordt later bekend.