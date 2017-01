Overhemden van a tot z: oorsprong, ontwikkeling en trends anno 2017

Overhemden: iedereen man heeft er wel een paar in zijn kast hangen. Maar waar komt het kledingstuk eigenlijk van oorsprong vandaan, welke ontwikkeling heeft deze doorgemaakt én wat zijn de huidige overhemdentrends? “Als je er hip bij wilt lopen, draag je een jersey overhemd.”

Overhemden zijn een van de eerste kledingstukken ooit: het oudst gevonden overhemd stampt uit het Oude Egypte in 3000 jaar voor Christus en was van linnen. Tot de middeleeuwen droegen mannen het kledingstuk als onderkleding of nachtjapon. Het item had geen kraag of manchetten, zoals vandaag de dag, maar een boord die dicht geknoopt kon worden. Daarnaast zat er een split aan de zijkant van het hemd, die het mogelijk maakte om het shirt over het hoofd aan te trekken.

In de achttiende eeuw werden overhemden niet langer alleen maar gedragen als onderkleding. Anderhalve eeuw later maakte vrij simpele ontwerpen plaats voor op maat gemaakte kleurrijke modellen. Aan het begin van de twintigste eeuw werden overhemden populair zoals we die nu kennen: van nylon of polyester met knopen en knoopsgaten. Hiermee was het niet langer nodig om het kledingstuk over je hoofd te trekken.

Vandaag de dag bestaan er ontelbaar veel soorten overhemden; er is voor ieder wat wils. Maar als je de show wilt stelen, welk overhemd moet je dan op de kop tikken? Volgens Sean Heukels, directeur van Overhemden.com, de website met het grootste aanbod aan overhemden in Nederland, is een jersey overhemd helemaal van deze tijd: “Een Jersey overhemd is net zo gebreid als een T-shirt. Deze overhemden stretchen een klein beetje mee. Wat qua kleur trendy is? Donkerblauw en een mêlee, dat is een effen kleur met wat lichtgrijs of wit er doorheen.”

“Merken bieden kwalitatief betere overhemden aan”

Ook wat betreft het kopen en verkopen van overhemden zijn trends te bespeuren. Zo zullen consumenten iets meer moeten gaan neerleggen voor een overhemd. Marcel: “Merken ondervinden dat klanten bereid zijn om meer uit te geven, omdat de economische crisis achter de rug is. Daar spelen ze op in door kwalitatief betere overhemden te maken waar een hoger prijskaartje aan hangt.” Daarnaast verlangen klanten steeds meer naar persoonlijke service. Sean: “Ik merk dat klanten persoonlijk contact belangrijk vinden. Onze klanten stellen het bijvoorbeeld sterk op prijs als we hen opbellen, om te vragen of ze helemaal tevreden zijn met de bestelling die ze hebben gedaan. Ook vinden ze het fijn dat ze via onze app en website kunnen chatten met een medewerker. Ja, wij hebben onlangs de enige overhemden app van Nederland gelanceerd.”