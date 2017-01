Dijkhoff laat overleg op Malta schieten

Staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) is donderdag niet aanwezig bij een EU-vergadering op Malta met zijn ambtgenoten over migratie. Hij blijft in Den Haag vanwege het debat waarin justitieminister Ard van der Steur zich donderdagmiddag moet verdedigen in de Tweede Kamer over zijn bemoeienis met de zogenoemde Teevendeal.

Van der Steurs politieke lot hangt aan een zijden draad. ,,Het is een belangrijk debat voor de minister en het ministerie. Daarom heeft de staatssecretaris besloten in Den Haag te blijven en niet naar de informele bijeenkomst op Malta te gaan’’, liet Dijkhoffs woordvoerder weten.

Een reis naar Malta staat ook op Van der Steurs agenda. Hij zou vrijdag afreizen voor overleg over onder meer Europese veiligheidsonderwerpen, maar of dat doorgaat is afhankelijk van de uitkomst van het debat.