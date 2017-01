Minister dacht dat bedragen openbaar werden

Minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie) ging ervan uit dat de bedragen van de Teevendeal openbaar zouden worden gemaakt. Dat schrijft hij donderdag in een toelichting op de gewraakte opmerking ,,zeer kwetsbaar” die hij in 2015 als Kamerlid maakte over de bedragen in concept-antwoorden aan de Tweede Kamer.

De bedragen werden uiteindelijk geschrapt uit de antwoorden van toenmalig minister Ivo Opstelten aan de Kamer. Maar volgens Van der Steur was zijn opmerking niet bedoeld om de passage over de bedragen te schrappen, maar ging hij er dus van uit dat bedragen bekend zouden worden gemaakt. ,,Ik vroeg mij af waarom de hier genoemde bedragen niet eerder aan de Kamer waren gemeld”, aldus Van der Steur.

De Kamer wilde de hoogte van de Teevendeal al tijden weten. Uiteindelijk werd de hoogte van het bedrag (4,7 miljoen euro) pas duidelijk nadat een eerder onvindbaar betaalbewijs was opgedoken.