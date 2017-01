Burgemeester Van der Laan heeft longkanker

Bij Eberhard van der Laan is uitgezaaide longkanker geconstateerd. Dat heeft de Amsterdamse burgemeester vrijdag in een brief gemeld aan alle Amsterdammers.

De komende tijd moet meer duidelijk worden over de prognose, maar ,,het lijkt erop dat de diagnose weinig reden geeft voor optimisme”, aldus de 61-jarige Van der Laan. Hij wordt behandeld in het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis.

Hij wil zijn werk als burgemeester blijven doen, in overleg met de gemeenteraad en het college van B&W. ,,Ik blijf graag nog een poosje uw burgemeester”, schrijft Van der Laan. Wel worden bepaalde taken en publieke optredens de komende tijd overgenomen door andere leden van B&W.

Van der Laan is sinds juli 2010 burgemeester van de hoofdstad.