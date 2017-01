Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken neemt de opengevallen portefeuille Wonen en Rijksdienst over van Stef Blok. Dat is vrijdag bekendgemaakt door de Rijksvoorlichtingsdienst.

Blok is vanaf vrijdag de nieuwe minister van Veiligheid en Justitie. Hij volgt daarmee Ard van der Steur op die donderdag zijn aftreden bekendmaakte. De aanstelling van Blok als justitieminister was donderdag al officieus duidelijk. Blok was minister voor Wonen en Rijksdienst.