SP wil AOW weer terug naar 65 jaar

De SP wil dat de AOW weer ingaat vanaf 65 jaar. De grootste oppositiepartij heeft zaterdag besloten haar verkiezingsprogramma aan te scherpen. Tot nu gingen de socialisten voor een flexibele AOW-leeftijd, waardoor mensen vanaf 65 jaar zouden kunnen stoppen met werken.

De SP heeft de ruimte gevonden om de AOW-leeftijd te verlagen naar 65 jaar, aldus lijsttrekker Emile Roemer op een vergadering van de partijraad, het hoogste orgaan van de SP, in Amersfoort. Het geld moet onder meer komen van maatregelen tegen belastingontwijking door grote bedrijven, en een miljonairstaks.

,,Waar bij andere partijen de AOW-leeftijd doorstijgt tot ver boven de 70 jaar, zetten wij hem vast op 65. Mensen die jarenlang zwaar werk hebben gehad kunnen daardoor opgelucht ademhalen. Een fijne oude dag en een goed pensioen is haalbaar en betaalbaar”, aldus Roemer. In het verkiezingsprogramma stond al een verhoging van de AOW-uitkering met 10 procent.

De SP stelt dat AOW met 65 ook helpt in de strijd tegen de nog steeds hoge werkloosheid onder ouderen én jongeren. ,,Dan moet je regelen dat mensen die willen stoppen ook met 65 eruit kunnen. Zo voorkom je zinloos solliciteren door ouderen en zorg je tegelijk dat er meer banen beschikbaar komen voor jongeren”, aldus Roemer.

Door de huidige versnelde verhoging van de AOW komt de AOW-leeftijd in 2060 op 71,5 jaar, benadrukt het SP-kopstuk. ,,Vergeten wordt dat we gemiddeld misschien ouder worden maar dat we niet per se langer in gezondheid leven. De gemiddelde levensverwachting van mannen van 60 is bijvoorbeeld wel met 5 jaar gestegen, maar het aantal gezonde levensjaren nam maar met 3 jaar toe.”