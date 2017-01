Alles wat je wilt weten over het populairste kledingstuk te allen tijde: de jeans

De spijkerbroek, ook wel jeans genoemd, is het meest populaire kledingstuk te allen tijde. Er gaan in Nederland jaarlijks maar liefst vijftien miljoen exemplaren over de toonbank. Maar wie heeft dit onmisbare kledingstuk op de markt gebracht, wat zijn de jeanstrends anno 2017 én waar moet je opletten bij het passen van een spijkerbroek? “Het allerleukste is natuurlijk dat je billen goed uitkomen in een broek.”

De jeans is niet meer weg te denken uit ons straatbeeld. De uitvinder van het mode-item is de Amerikaanse Jacob Davis. Hij verstevigde in 1817 een broek met klinknagels, ook wel spijkers, met als doel dat goudzoekers niet langer uit hun broek zouden scheuren: de spijkerbroek was geboren. Dat verklaart ook meteen de naam van het iconische kledingstuk.

Davis wilde patent aanvragen voor zijn ontwerp, maar had daar het geld niet voor. Hij klopte daarom aan bij stofleverancier Levi Strauss. Deze vroeg voor hem patent aan, wat in 1874 werd verleend. Toen in 1891 het patent verlopen was, werd de spijkerbroek het meest nagemaakte kledingstuk ter wereld. In Nederland deed de jeans in de jaren vijftig zijn intrede.

“Het mag allemaal weer wat speelser”

Vandaag de dag zijn er talloze soorten jeans. Maar welk exemplaar tik je als vrouw op de kop als je er modieus bij wilt lopen? Jana Grob, general manager van Il Dolce, een van oorsprong succesvol dames jeanslabel, dat sinds kort volledige collectie op de markt brengt: “Ik merk dat steeds meer vrouwen op zoek zijn naar draagcomfort. De trends die hierop inspelen zijn spijkerbroeken van zachte, luxe stoffen en de high waisted jeans. De laatst genoemde broek zit lekker, omdat deze hoog in de taille zit en als je voorover bukt, je geen inkijk hebt. Verder zijn glanzende stoffen weer helemaal terug en dragen trendsetters broeken met wijd uitlopende pijpen.” Designer van Il Dolce, Juana Hustinx, vult haar aan: “De afgelopen twee jaar was het allemaal erg stylish, maar nu mag het weer wat speelser. Denk bijvoorbeeld aan een jeansjasje dat voor de helft blauw is en voor de helft zwart. Verder zijn dunne streepjes en de camouflageprint helemaal 2017.”

We weten nu welk exemplaar je in je kast moet hebben hangen als je er volgens de laatste trends bij wilt lopen, maar waar moet je opletten als je een spijkerbroek wilt aanschaffen die als gegoten zit? Jana: “Het belangrijkste is dat je nagaat of een broek aansluit in je taille en achter niet open gaat staan als je voorover bukt. Verder is het goed om te checken of een jeans niet te veel plooit onder je billen. Sowieso is het goed om na te gaan of je bilpartij goed uitkomt in een spijkerbroek; want als een broek je billen mooi accentueert, is dat natuurlijk het allerleukste. Ook moet een jeans mooi rond de heupen zitten; niet te strak en er moet ook niet te veel stof over zijn, en als een broek niet goed over je knieën heengaat, zal deze gedurende de dag naar beneden gaan trekken.”

En tot slot, wat is het model dat de Nederlandse vrouw het vaakst in haar winkelmandje doet? Jana: “Een comfortabele stretchbroek en high rise spijkerbroek met twee taillebanden. De laatste broek is multifunctioneel: je kunt het niet alleen dragen als een hoog model, maar ook doen overkomen dat het een laag model is, door je blouse over je broek heen te laten vallen.”