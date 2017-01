12 jaar cel voor doden echtgenote

ARNHEM – Een 49-jarige beroepsmilitair uit Kaatsheuvel is maandag door de militaire kamer in de rechtbank Gelderland veroordeeld tot twaalf jaar gevangenisstraf wegens het doden van zijn echtgenote.

De rechtbank achtte bewezen dat de man de moeder van drie kinderen met ,,extreem geweld” om het leven heeft gebracht. Maar moord, zoals de officier van justitie de militair verweet, is volgens de rechters niet bewezen. De voorbedachte raad is niet aangetoond, aldus het vonnis. De militaire kamer vindt dat de man in een ,,ogenblikkelijke gemoedsopwelling’’ heeft gehandeld.

De 43-jarige Dollie Hanssen werd op 16 maart vorig jaar met een hamer op haar hoofd geslagen en met een mes in haar keel gesneden. Dat gebeurde thuis in de woonkamer, op de bank waar de vrouw sliep wegens echtscheidingsperikelen. De kinderen lagen op dat moment te slapen. Het echtpaar lag in scheiding en had financiële problemen. De man belde na zijn daad zelf 112 en legde een bekentenis af.