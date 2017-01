Duitse president komt eten bij koning

Kort voordat Duitsland een nieuwe president kiest, bezoekt huidig president Joachim Gauck nog een keer ons land. Koning Willem-Alexander ontvangt hem maandag voor een diner op Paleis Noordeinde in Den Haag, liet de Rijksvoorlichtingsdienst dinsdag weten.

Gauck komt naar Nederland om ,,vanwege zijn kenmerkende rol in de hedendaagse Duitse geschiedenis” een eredoctoraat van de Universiteit Maastricht in ontvangst te nemen. Dat gebeurt volgende week dinsdag in de Limburgse hoofdstad. In de ochtend bezoekt de president eerst nog museum het Mauritshuis in Den Haag.

Zondag over een week wordt in Duitsland een nieuwe president gekozen.