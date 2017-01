Nederlandse vrouwen steunen minister Ploumen: “De respons op mijn oproep is boven verwachting”

Minister Lilianne Ploumen heeft een missie: internationaal de krachten bundelen om zo snel mogelijk het financiële gat op te vullen dat Trump achterlaat. SuperPloumen, zoals ze zondag waarderend door Lubach werd genoemd, zet zich met haar internationale campagne ‘She Decides’ in voor alle vrouwen in arme landen die hulp nodig hebben bij veilige abortussen, kraamhulp, seksuele voorlichting en voorbehoedsmiddelen. De eerste tien miljoen van het kabinet is binnen. Wie volgt?

Ploumen laat er geen gras over groeien. Ze wil nog dit jaar zeshonderd miljoen proberen binnen te krijgen voor het fonds She Decides. Ploumen zet zich daarmee niet alleen in voor de rechten van de vrouw en dat we als vrouw zelf over ons eigen lichaam én onze toekomst mogen beslissen. Ze geeft ook openlijk een tegengeluid richting Trump. Hij laat miljoenen meisjes en vrouwen in de steek door geen geld meer te geven aan organisaties die in arme landen een veilige abortus aanbieden en voorlichting geven. De reacties op Ploumes actie zijn overweldigend en komen inmiddels uit 150 landen en in 23 talen. Ook burgers worden opgeroepen om in actie te komen. Hiermee geeft Ploumen een duidelijk signaal: dit gaat ons allemáál aan, dus ook de Nederlandse vrouw.

Wat vinden Nederlanders van deze actie van Ploumen en zijn wij als Nederlandse vrouwen bereid om samen met Ploumen deze kar te trekken? Niet alleen voor de fundamentele rechten van de vrouw, maar ook als tegengeluid richting Trump. Vrouw.nieuws.nl staat in contact met driehonderd vrouwennetwerken en heeft een aantal vrouwennetwerken om hun reactie gevraagd. Zij laten maar wat graag van zich horen:

Directeur van Mediaplatform Vaker in de Media Janneke van Heugten:

“De #signedbytrump foto’s lieten al eerder zien dat Trump vrouwen niet als gelijkwaardig beschouwt. Het moet vanzelfsprekend worden dat ieder meisje en iedere vrouw over haar eigen toekomst beslist. Ongeacht waar ze geboren is, ongeacht waar ze nu woont en ongeacht wat een ander van haar keuzes vindt. Wij steunen Ploumen.”

Directeur van WOMEN Inc. Jannet Vaessen:

“WOMEN Inc. zet zich in om de positie van vrouwen te verbeteren. Het zou voor je kansen niet moeten uitmaken of je als meisje of jongen wordt geboren. Het besluit van Trump is ingrijpend voor de gezondheid en keuzevrijheid van meisjes en vrouwen wereldwijd. Ploumen geeft een daadkrachtig tegengeluid en dat steunen wij.”

Directeur van Mamacash Nicky McIntyre:

“Vergis je niet, dit gaat ons allemaal aan. De rechten van vrouwen en meiden liggen onder vuur, maar ook transgenders, homo’s en lesbo’s en religieuze, etnische en andere minderheden worden steeds verder in het nauw gedreven. We moeten onze krachten bundelen en elkaars initiatieven ondersteunen. Zeker ook het initiatief van Ploumen.”

Directeur van WO=MEN Edith van der Spruit:

“Wij zijn er trots op dat Nederland zich sterk maakt voor het recht op zelfbeschikking voor vrouwen wereldwijd. De rechten van vrouwen, maar ook mannen en jongeren, die over hun eigen lijf en leven willen beslissen, staan wereldwijd onder druk. Minister Ploumen pakt de handschoen op waar anderen die laten liggen of ver van zich afwerpen. WO=MEN, het Nederlandse Genderplatform, juicht #shedecides dan ook toe en hoopt dat vele andere landen zich aan zullen sluiten.”

Voel jij je ook betrokken en heb jij een reactie, een oplossing of een idee voor een crowdfunding? Wij van Nieuws.nl horen het graag! Deel jouw mening via onze Facebookpagina, zodat we met elkaar de krachten kunnen gaan bundelen. Nieuws.nl ondersteunt graag initiatieven die ervoor gaan zorgen dat we straks niemand in de steek hoeven te laten, zowel in Nederland als wereldwijd!

Lees ook: