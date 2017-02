Amsterdammers houden toezicht op Blauwe Moskee

Amsterdammers worden opgeroepen vrijdag tijdens het middaggebed toezicht te houden op de Blauwe Moskee in Amsterdam. Dit uit solidariteit na de aanslag op een moskee in het Canadese Quebec, die aan zes mensen het leven kostte. Het initiatief komt van het Veiligheidspact tegen Discriminatie, waarin diverse organisaties met elkaar samenwerken.

,,Laten we voorkomen dat angst voor de ander de overhand krijgt en blijven bouwen aan het onderlinge vertrouwen en investeren in structureel contact”, aldus de initiatiefnemers. De groep verzamelt vanaf 12.00 uur bij de moskee in Nieuw-West. Een afgevaardigde van de Protestantse Kerk Amsterdam zal kort het woord voeren.

De zorgen over de veiligheid zijn groot binnen de moslimgemeenschap. Na de aanslag in Quebec besloten vier grote moskee├źn in Rotterdam, Den Haag, Utrecht en ook de Blauwe Moskee in Amsterdam de deuren te sluiten tijdens het gezamenlijke gebed.