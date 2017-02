VVD-minister overtuigt PvdA niet

Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) vindt het ,,ontzettend jammer” dat ze onvoldoende steun krijgt voor haar plan om bepaalde mensen met een psychische stoornis tijdelijk in een instelling te observeren. Het gaat om personen die geen hulp willen maar waarover wel veel zorgen bestaan.

Het lukte de VVD-politica donderdag tijdens een debat niet coalitiepartner PvdA te overtuigen. Ze heeft daardoor geen meerderheid in de Tweede Kamer voor dat deel van haar wetsvoorstel dat de geestelijke gezondheidszorg ingrijpend moet hervormen.

De PvdA vond de toezeggingen die Schippers deed niet voldoende. ,,Onze zorgen zijn niet beantwoord”, aldus Kamerlid Lea Bouwmeester. Volgens haar is het niet goed als verwarde personen gedwongen worden opgesloten: ,,Het schaadt heel erg.”

De sociaaldemocraten bleven achter het voorstel van de SP staan om het observatieplan uit een nieuwe wet voor geestelijke gezondheidszorg te schrappen. Volgens SP-Kamerlid Renske Leijten is een opsluiting niet in het belang van de patiĆ«nt of diens familie: ,,Je haalt niet zomaar iemand van de straat om hem drie dagen te bekijken.”

Er is wel brede steun voor de rest van de nieuwe wet van Schippers, waarmee gedwongen opname wordt vervangen door verplichte behandeling, benadrukte een woordvoerder na afloop van het debat.